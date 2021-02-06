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Kırıkkale'de ikametten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kırıkkale’de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kırıkkale'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede şehir merkezindeki bir ikametten LCD televizyon, 1 adet laptop, 4 çift ayakkabı ve 4 çift takım elbise çalınması sonrasında ekipler çalışma başlattı. Etraftaki kameraları inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin H.Ş. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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