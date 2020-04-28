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Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesi Büyükafşar ile Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köylerinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar ile Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köylerinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.


Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07/04/2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince 08.04.2020 tarihi itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilen ilçemize bağlı Büyükafşar köyünün karantina süresi 28.04.2020 tarihi saat 00:00 itibariyle sona ermiştir" denildi.


Şehir dışından gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında 700 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları 8 Nisan tarihi itibariyle kapatılmıştı.


Öte yandan 11 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınan Keskin'in Dağsolaklısı köyünde de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karar kaldırıldı.

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