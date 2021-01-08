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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.

Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 06 ADD 482 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen A.G.'nin kullandığı 06 CET 917 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan S.B.'nin 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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