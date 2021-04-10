Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Ankara istikametine giden Bülent K. idaresindeki 26 RR 461 otomobil, D-200 kara yolu üzerindeki Irmak virajlar mevkiinde seyreden Zehra T.'nin kullandığı 40 AZ 855 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Zehra T. ile yanında yolcu olarak bulunan Arife T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.