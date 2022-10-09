İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 45 AGM 627 plakalı otomobil, seyir halindeki U.C.'nin kullandığı 06 BLA 691 plakalı otomobile arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada, iki otomobilde de maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğunu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapatılan bulvar yolu da yeniden araç trafiğine açıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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