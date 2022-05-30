Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahşılı karayolu üzerindeki Şehit Yusuf Alsancak Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C. idaresindeki 33 AF 44 plakalı otomobil ile C.T.'nin kullandığı 71 FE 007 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Z.C. (32) ve C.T. (58) ile yolcular B.G. (26), Z.A.D. (30) ve A.A. (39) yaralandı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasar oluşan iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.