Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 06 ET 5658 plakalı Opel marka otomobil, İ.K.'nin kullandığı 06 RB 900 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücülerden İ.K. (62) ile M.Ö. (51), yolculardan ise E.S.Ö. (23), A.Ö. (75) ve Ş.K. (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.