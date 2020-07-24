Kırıkkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 2020 yılının ilk 6 ayının genel değerlendirmesi yapıldığı toplantıda Vali Sezer, kurul üyelerinden yapılan çalışmalar bilgiler aldı.

2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısında kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin, 2020 yılı ilk altı ayında bin 419 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için düzenlenen 13 mesleki eğitim kursuna 567 kişi, istihdam garantili 4 mesleki eğitim kursuna ise 156 kişi olmak üzere toplam 17 mesleki eğitim kursuna 723 kişinin katıldığını aktardı.

Kayıtlı işsizlerin işletmelerde işbaşı (staj) yaparak meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen 287 işbaşı eğitim programına 990 kişinin katıldığını ve programa katılan 718 kişinin istihdam edildiğini belirten Tekin, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında 827 özel sektör iş yerinin ziyaret edildiğini belirtti. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.