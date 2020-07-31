Kırıkkale'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' ekipleri çalışmalarına başladı

Korona virüs salgınında vaka sayısının giderek arttığı Kırıkkale'de denetim ve yaptırımların daha etkin hale getirilmesi amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri çalışmalarına başladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturuldu. Yaklaşık 100 kişilik personelden oluşan merkez, Kurban Bayramının ilk günü denetim ve çalışmalarına başladı. Açık olan işletmelerde denetimlerde bulunan ekipler, öncelikle iş yerlerinde bulunanların Kurban Bayramlarını kutladı. Ardından korona virüse karşı alınması gereken önlemlerin hatırlatıldığı denetimlerde maske, dezenfektan ve sosyal mesafe çizgilerine dikkat edildi. Ekipler, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında hem bilgilendirmede hem de uyarılarda bulunurken kurallara uymayanlar hakkında da ikinci seferde idari yaptırımda bulunulacağı hatırlatıldı.

Kırıkkale Valiliğince İl Hıfzıssıhha Kararlarına aykırı hareket eden işletmelere; yapılan denetimlerde 1. ihlalde uyarı, 2. ihlalde 900 TL idari para cezası, 3. ihlalde iş yeri/işletmenin vatandaşların sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 1 gün süreli faaliyetinin durdurulması, 4. ihlalde ise iş yeri/işletmenin vatandaşların sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3 gün süreli faaliyetinin durdurulmasına karar verilmişti.