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Kırıkkale'de ilginç trafik kazası kamerada

Kırıkkale’de hafif ticari araç sürücüsü, bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak 2 araca daha çarptı.

Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak 2 araca daha çarptı. O anlar ise KGYS kamerasınca anbean görüntülendi.


Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla bulvar üzerinde ilerleyen bir sürücü, solundan geçmeye çalışan araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaşanan ilginç kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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