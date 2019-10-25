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Kırıkkale'de jandarma ve polisten trafik denetimi

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince D-200 kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücüler uyarıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince D-200 kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücüler uyarıldı.


Delice Kaymakamı Saliha Teke trafik denetimi yapan ekiplere eşlik ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. D-200 kara yolu üzerinde ki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğindeki trafik denetleme noktasında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi alan kaymakam Teke, sürücülerle sohbet edip emniyet kemeri takmadan araç yolculuk etmemelerini ve yayalara geçiş üstünlüğü tanımalarını söyledi.


Denetimlerde kaymakam Teke'ye İlçe Emniyet Amir vekili Necmettin Oktay ve İlçe Jandarma Komutan vekili Murat Çıvracı eşlik etti.

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