Kırıkkale'de kaçak cep telefonu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte emtia kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda Yenidoğan Mahallesi'nde aynı cadde üzerinde iki farklı iş yerinde IMEI klonlanmış telefon satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda satmak amacıyla iş yerinde bulundurulan 20 adet IMEI klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.