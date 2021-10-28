İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de kaçak parfüm operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 31 adet kaçak parfüm ile yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 31 adet kaçak parfüm ile yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak parfüm satıcısına operasyon düzenlendi. İstanbul'dan getirdiği parfümleri satarken KOM polisine yakalanan Ş.K. (27) gözaltına alındı. Ele geçirilen 31 adet parfüm ile gözaltına alınan Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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