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Kırıkkale'de kaçak sigara operasyonu

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurulan bir tırda piyasa değeri 6 bin 150 lira olan çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurulan bir tırda piyasa değeri 6 bin 150 lira olan çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte çalışma başlattı. İlçeye bağlı Fadılodabaşı köyü mevkinde yol kontrolü ve arama faaliyetlerini yürüten ekipler, M.T. idaresindeki tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda Ağrı'dan temin edildiği öğrenilen ve piyasa değeri 6 bin 150 lira olan 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Sürücüye idari para cezası kesilirken hakkında da soruşturma başlatıldı.

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