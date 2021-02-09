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Kırıkkale'de kaçak telefon malzemeleri ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ekranı ve bataryası ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ekranı ve bataryası ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ve cep telefonu malzemeleri satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalar düzenledi. Bu neticede O.K. isimli şahsın depo olarak kullandığı yerde yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 704 cep telefonu ekranı ve 21 cep telefonu bataryası ele geçirildi.


Söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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