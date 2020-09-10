Kırıkkale'de kaçak telefon operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yerinde IMEI klonlama cihazı ile klonlanmış cep telefonu bulunan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent merkezinde kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi. Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinde çok sayıda kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarını değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreste arama yaptı. Aramada, 2 adet farklı marka klonlanmış cep telefonu, 12 adet çeşitli markalarda cep telefonu ekranı, 8 adet tıraş makinesi, 1 adet diz üstü bilgisayar ve buna takılı vaziyette IMEI klonlama cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.M.Y. isimli şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 5809 Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.