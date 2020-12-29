Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından kaçak tütün ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 10 kilogram kıyılmış tütün, bin 850 adet makaron ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Kent merkezinde KOM polisinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet kollu sigara sarma makinesi, bin 850 adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.