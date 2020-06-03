Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince arama yapılan bir apartmanın deposunda 115 kilo 500 gram bandrolsüz tütünün yanı sıra çok sayıda makaron, elektronik sigara ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Gürler Mahallesinde bir apartmanın deposunda kaçak tütün bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda depoda kaçak oldukları belirlenen 115 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 15 kilogram 700 gram hologramsız nargile tütünü, 953 paket içi dolu makaron, 24 adet elektronik sigara ve 4 adet elektronik sigara ateşleyicinin yanı sıra 55 adet de cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Operasyon doğrultusunda U.B. ve Y.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.