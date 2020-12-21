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Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda sigara sarma makinesi, binlerce makaron ve dolu fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda sigara sarma makinesi, binlerce makaron ve dolu fişek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentte kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 62 adet 7,65 mm dolu fişek, 18 adet sigara sarma makinesi, 90 adet sigara sarma makinesi parçaları, 12 bin 800 adet dolu makaron ve 1,5 kilogram şeffaf poşet ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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