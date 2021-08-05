Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

Kırıkkale'de bir araçta yapılan aramada 230 paket sigara ve 2 kilo 200 gram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Bu neticede il merkezinde B.G. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Aramada 230 paket sigara ve 2 kilo 2 gram tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.