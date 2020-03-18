İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, tarafından kaçak alkollü içki satışı ile emtia (satılacak mal) kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 3 adet bidon ve 1 adet pet şişe içerisinde toplam ağırlığı 16 kilo 900 gram etil alkol ile 127 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.