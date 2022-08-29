Kırıkkale'de kafe yangını

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kafede buzdolabı prizinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Yahşihan ilçesinde Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden dolayı kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Kafeden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.