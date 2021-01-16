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Kırıkkale'de kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale’de kar yağışı sonrası kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de kar yağışı sonrası kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.


Kırıkkale'nin yüksek kesiminde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan Balışeyh ilçesinin Uzunlar köyü karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.


Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de, ana arterler ve mahallelerde buzlanmaya karşı tuzlama ve solisyon çalışması yaptı.

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