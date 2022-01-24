Kırıkkale'de kar esareti sürüyor: 113 köy yolu ulaşıma kapandı

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan 72 köyün yolu ulaşıma açılırken, 113 köyün yolunun da açılması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'de kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle 113 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 72 köy yolu açılırken, 113 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Karla mücadelede görev alan 42 personel, 5 greyder, 7 kar temizleme kamyonu, 8 iş makinesi ve 7 arazi aracı ile köy grup yolları ve ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.