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Kırıkkale'de kar yağışı etkili oldu

Kırıkkale’de beklenen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkili oldu.

Kırıkkale'de beklenen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Kırıkkale'de sağanak fırtına sonrası gece saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde sulu kar olarak aralıklarla düşen yağış, gece vakitlerinde ise etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar ile kentin sembol noktaları karla kaplandı. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Kent genelinde kar nedeniyle de kapanan yol olmadı.

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