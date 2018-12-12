İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de kar yağışı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan bin 744 rakımlı Dinek Dağı eteklerindeki Beyobası ile Uzunlar köyünde dün gece başlayan etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri tarafından iş makineleri ile köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.