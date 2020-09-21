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Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi.


Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artışın ardından karantina kurallarını ihlal eden ve insan sağlığını tehlikeye atanlara yönelik yeni bir önlem alındı. Buna göre, izole haldeyken dışarı çıkan vatandaşlar, tespit halinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek. Yapmış oldukları tüm masraflar ise kendisinden tahsil edilecek.


Kırıkkale'de, alınan bu karara istinaden kolluk kuvvetlerince Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapılan denetim ve kontrol sırasında, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 2 kişi, Valilik tarafından karantina yurdunda gözetim altına alındı.



"Haklarında adli ve idari işlem başlatıldı"


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kolluk güçlerince HES üzerinden yapılan denetim ve kontrol sırasında dışarıda olduğu öğrenilen 2 şahıs, öğrenci yurduna yerleştirildi. Karantina kuralına uymayan şahıslar, ambulansla gözetim altına alınmak üzere Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Öte yandan, şahıslar hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli ve idari işlem başlatıldı" ifadesi kullanıldı.

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