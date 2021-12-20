İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de karla mücadele: 24 köyün yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale’de dün etkili olan kar yağışı sonrasında, merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 24 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de dün etkili olan kar yağışı sonrasında, merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 24 köy yolu ulaşıma açıldı.


Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Dün itibariyle yoğun olarak yüksek kesimlere yağan kar, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ekipler, kar küreme araçlarıyla 24 köyün yolunu ulaşıma yeniden açtı.



Ulaşımın sağlandığı köyler


Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı, Kavlak, Gazibeyli, Eroğlu, Çipideresi, Haydardede, Armutlu, Konur, Müsellim, Aşyagışeyh köyleri, Çelebi ilçesine bağlı Yukarışeyh, Karaağaç, Karayakup, Halildede, Kepirli köyleri ile Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar, Kenanbeyobası, Dikmen, Koçubaba, Aydınşeyh, Beşbıçak, Yenilli, Aşyagıkaraasık, Yukarıkaraasık köylerine ulaşımın yeninden sağlandığı bildirildi.

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