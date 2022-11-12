Kırıkkale'de kız futbol takımı kuruldu

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde lise öğrencilerinden kurulan kız futbol takımı ilk antrenmanına çıktı.

Karakeçili Kaymakamlığı, uygulamaya koyduğu projeyle kız öğrencilerinin de futbol oynamasına olanak sağladı. Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerinden oluşan futbol takımı, kendilerinin tasarladıkları formayla ilk antrenmanına çıktı. Sporcular, mor-beyazlı çubuklu formayla yaklaşık 2 saat antrenman yaptı. Kaymakam Ali Can Uludağ, antrenman sırasında sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Uludağ, her branşta spor yapan öğrencilere destek vereceklerini söyledi.