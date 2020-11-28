Kırıkkale'de korona virüs denetimleri

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve ticari araçlarda denetim yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlarda HES kodu, maske ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerimiz kapsamında, otogar ve durakların yanı sıra yol güzergahındaki araçlar ekiplerimizce durdurularak tek tek kontrol ediliyor. Denetimlerde yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve hijyen/temizlik tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor" ifadesi kullanıldı.