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Kırıkkale'de kuvvetli yağış

Kırıkkale kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Kırıkkale'de, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış kenti adeta esir aldı. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur, cadde ve sokaklarda kısa süreli birikintilere neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar çareyi telefon kulübeleri ve tentelerin altında saklanmakta bulurken bazıları ise sırılsıklam oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini gösteren yağmur sonrasında araç sürücüleri de zaman zaman zorluklar yaşadı. Sağanak yağış kısa süre sonra yerini güneşe bıraktı.


Polis ekipleri de kara yolu üzerinde trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

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