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Kırıkkale'de kuyuya düşen düve kepçeyle çıkarıldı

Kırıkkale’de arazide otlarken 3 metrelik foseptik kuyusuna düşen düve, kepçe yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de arazide otlarken 3 metrelik foseptik kuyusuna düşen düve, kepçe yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kırıkkale'de Aşağımahmutlar Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Ertan'a ait düve, arazide otlarken 3 metrelik foseptik kuyusuna düştü. Düvenin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler düvenin kurtarılması için uzun bir süre çaba sarf etti. Kuyuya inen itfaiye ekiplerince ipe bağlanan düve, kepçeyle kurtarıldı.

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