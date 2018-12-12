Kırıkkale'de lisansüstü eğitim protokolleri imzalandı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, “Bu etkinliği ben Valimizin şahsına, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkı verecek olan değerli öğretmen kardeşlerimize ve bu örneği izleyen sonrada devam ettirecek olan 2023'e kadar devam ettirecek olan sevgili öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu protokolün hayata geçmesi anlamında” dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, “Bugün protokole imza atıyoruz, arkadaşlar imzalayacaklar. Bu protokol bizim öğretmenlerimiz mezun olduktan sonra işte köy okullarını geziyoruz. Şehir merkezindeki okulları geziyoruz realite uygulama ile üniversite de almış oldukları eğitim arasından büyük bir açı olduğunu görüyoruz. Öğretmenlerimizin yeniden başlangıç noktasına dönerek siz şunları, şunları öğrettiniz ama uygulamada bunlar böyle değil, uygulama da şunlarda önemli diye bileceği bir ortam, yeniden bir imkan oluşuyor bu protokolle birlikte. Diğer bir hususta akademisyenlerimiz de sahayla ve il ile ilin sorunları ile eğitimi ile daha iyi bir şekilde ilgilenme analiz etme imkanı bulacaktır. Onlarda kendilerini bir şekilde yenileyecekler. Bu her iki taraf açısından da önemli neticeler getirecek bir çalışma" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından pilot ilçe olarak belirlenen Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan idareci ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik seminerler ile eğitim konularında iş birliğini içeren protokol; Eğitim Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında imzalanan protokolde; Keskin ilçesinde görev yapan öğretmen ve okul müdürlerinin eğitim alanında tezli/tezsiz yüksek lisans öğretimi almalarını sağlayacak düzenlemeler içeren protokol anlaşması imzalandı.