Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir firmaya ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.