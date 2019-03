Kırıkkale'de mantar üretimine destek

Kırıkkale'de mantar üretimi yapmak isteyen kişiler valilik tarafından desteklenecek.

Vali Yunus Sezer, mantarcılığın ev hanımlarının da rahatça yapabileceği ve geliri yüksek bir alan olduğunu belirterek, “Mantarcılığı kim yapmak istiyorsa biz onu destekleyeceğiz. Yeter ki üretime katılın” dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı.

Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'de arazinin yaklaşık yüzde 40'ının nadasa bırakıldığını, nadasa bırakılan bu alanlara çiftçiye kazanç getirecek alternatif ürünlerin ekilmesi ve bunların pazarla buluşturulması noktasında yoğun bir faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Mantarcılığın ev hanımlarının da rahatça yapabileceği ve geliri yüksek bir alan olduğunu ifade eden Vali Sezer, “Mantarcılığı kim yapmak istiyorsa biz onu destekleyeceğiz. Yeter ki üretime katılın. Karakeçili'de özellikle hayvancılık yönünden et ve et ürünlerinin Karakeçili markasıyla sucuk ve et ürünleri şeklinde paketlenip pazara sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütülüyor. İnşallah bu sene güzel sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri kursu başarıyla tamamlayan 14 kursiyere sertifikalarını vererek tebrik etti.

Karakeçili Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa, Vali Yardımcıları Osman Akbaş, Sait Özkılınç, Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ile kursiyerler katıldı.