Kırıkkale'de metruk binalar yıkılıyor

Kırıkkale'de uyuşturucu madde kullanıcılarının yuvalandığı ve çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binalar yıkılıyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirde boş ve atıl durumda bulunan metruk binalar tespit edildiği bildirildi. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve şehir estetiğine de uygun olmayan metruk binaların yıkımı için karar alındığı aktarıldı.

Açılamada, "Çalışma yapılacak bölgelerde gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, çevreye rahatsızlık veren yapıların yıkımlarını iş makineleriyle yerine getiriliyor. Gelen şikayetler ve kolluk ekipleri ile muhtarların tutanakları ile harekete geçen ekipler gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından binalarda yıkım çalışmaları yapıldı" ifadesi kullanıldı.