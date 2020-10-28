Kırıkkale'de Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de eda edildi. Namaz sonrası ise cami minarelerinden sela sesleri yükseldi.

Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Kırıkkale'deki tüm camilerde korona virüs tedbirleri alınarak eda edildi. Kandil dolayısıyla Nur Camisi'nde program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit sonrası vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu, lokum ve çikolata ikram edildi. Mevlid Kandili dolayısıyla da saat 21.00'de kentteki cami minarelerinden sela sesleri yükseldi.