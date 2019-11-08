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Kırıkkale'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de dualarla idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de dualarla idrak edildi.


Kırıkkale'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Nur Camii olmak üzere ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Nur Camii'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından gecenin anlam ve önemini belirten vaaz verildi.


Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

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