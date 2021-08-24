Kırıkkale'de 'Mini Futbol Şenliği' etkinliği

Kırıkkale'de "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında "Mini Futbol Şenliği" etkinliklerine 6 futbol okulundan yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Kırıkkale'de "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında "Mini Futbol Şenliği" etkinlikleri Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başlatıldı. Kırıkkale Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde yürütülen etkinlik 26 Ağustos günü sona erecek. Şehit Ramazan Bekar Okul Kulübü, Battal Sarıca Futbol Okulu, Uğur Kütük Futbol Okulu, Akademi Futbol Okulu, Ankaragücü Futbol Okulu, Genç Kale Futbol Okulu, Küçük Kramponlar Futbol Okulu, Yunus Emre Okul Kulübü'nden ilk okul çağındaki yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Gerçekten bu Kırıkkale'de bir ilk oldu. En azından bütün futbol okullarını, okullarımıza amatör düzeyde yürütülen futbol faaliyetlerini bir araya getiren bir organizasyon. Bu anlamda tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kırıkkale'nin akademik anlamda Türkiye 3.'sü olduğunu hatırlatan Tüfekçi, bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederek sanatta, sporda ve kültürel faaliyetlerde de zirvede olacaklarını belirtti.

Tüfekçi, "Velilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kırıkkale'de 3 yıllık süreç içerisinde hem akademik anlamda hem de sportif anlamda Türkiye'nin zirvesine yerleşeceğimizi uzun süredir söylüyorduk. Akademik anlamda bir Türkiye 3'üncülüğümüz var. Bu anlamda gerçekten mutlu ve mesuduz. Öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm ekibin desteğiyle böyle bir zirveye ulaştık. İddia ediyoruz ki; inşallah Kırıkkale sanatta, sporda ve kültürel etkinliklerde Türkiye'nin zirvesinde olacak. Şu an kurduğumuz kulüpler bazında derece yapmış durumdayız. Bu anlamda hem öğretmenlerimizin hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin ciddi bir emeği var" diye konuştu.