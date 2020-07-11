Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüsün takla atarak tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 30. kilometresinde Yeniyapan köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 VP 2675 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım arazisine takla atarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü A.Ö. (41) ile yolculardan A.A. (52), O.E. (64) ve N.K. (53) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.