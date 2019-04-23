Kırıkkale'de minik öğrenci başsavcılık koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz makamını Ecrin Arslan'a teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısı ile Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulundan bir grup öğrenci Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra makamını geçici süre ile 2. sınıf öğrencilerinden Ecrin Arslan'a teslim etti. Cumhuriyet Başsavcısı makamına geçen minik öğrenci Ecrin Arslan, Asayiş Şube Müdürü ile telefon ile görüşerek yaşanan asayiş olayları hakkında bilgi alıp birtakım talimatlar verdi. Çocuklar geleceğin en büyük teminatı olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz çocuklara kitap hediye etti.

Kırıkkale Barosu Çocuk Komisyonu tarafından organize edilen temsili duruşmada ise hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, mübaşir, sanık davacı rolünü öğrenciler üstlendi.