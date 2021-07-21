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Kırıkkale'de MKE arazinde yangın

Kırıkkale’de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait boş bir arazide kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, arazideki çam ağaçlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında çam ağaçları zarar gördü.

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