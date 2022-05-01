Kırıkkale'de müstakil evde yangın paniği

Kırıkkale'de gece yarısı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Gürler Mahallesi Şehit Serhat Gencer Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar Bozoğlu'na ait müstakil bir evin çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gece yarısı sokağa çıkan bazı vatandaşlar da söndürme çalışmalarını uzaktan seyretti. Maddi hasarın oluştuğu evde, yangın sırasında ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.