İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de 'Nitelikli Yağma' operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale KOM polisince düzenlenen ’nitelikli yağma’ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kırıkkale KOM polisince düzenlenen 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, iş insanlarını tehdit ederek kazanç sağlayan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. KOM polisince bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucun "nitelikli yağma" suçunu işledikleri öne sürülen H.İ. ve T.Ö. Kırıkkale'de, İ.K. ise Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tabanca, 5 şarjör ve 277 mermi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve T.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.