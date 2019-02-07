Kırıkkale'de, öğrenci velisi öğretmeni maket bıçakla yaraladı

Kırıkkale'de öğrenci velisi tarafından maket bıçağıyla yaralanan öğretmenin kafasına 8 dikiş atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Gündoğdu Manas İlkokulu bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öğrenci velisi Mehtap Öcal, elindeki maket bıçağıyla sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'nun kafasından yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından öğretmen Yüksel Kuzucu, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenin kafasına 8 dikiş atıldı. Öğrenci velisi Mehtap Öcal ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.