Kırıkkale'de öğrencilere çevre ve doğa bilinci eğitimi veriyor

Kırıkkale'de jandarma tarafından çevre, doğa ve hayvan sevgisinin artırılması amacıyla öğrencilere yönelik eğitimler veriliyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca proje kapsamında öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim vermeye başladı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Gözde Atuçuranoğlu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen ve görsel materyallerle desteklenen eğitimde 4. ve 5. sınıfta okuyan 900 öğrenciye uzaktan eğitim verildi. Eğitimde “çevre sağlığı, ekolojik denge, ormanların faydaları, doğa ve hayvanların korunması ve hayvan hakları” gibi konular üzerinde durulurken öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Projede kent genelinde 11 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca yine proje kapsamında vatandaşlara da benzer konularda eğitimler verilirken mesajlar da atılıyor. Vatandaşlara özellikle yaz dönemlerinde ‘düğün ve eğlencelerde silah atılmaması', ‘av ve yaban hayatı', tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ‘anız yakılmasının zararları' ile ilgili bilgiler veriliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık' projesiyle alakalı da bilgiler aktarılıyor.