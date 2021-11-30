Kırıkkale'de öğrencilere moral ve motivasyon semineri

Kırıkkale Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik moral ve motivasyon semineri gerçekleştirildi.. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda Subaşı ve Psikolojik Danışman Ömer Yurdakul konuşmacı olarak katıldığı seminerde; öğrencilere moral, motivasyon ve başarının yolları ve sınava en iyi şekilde hazırlanma, sınav heyecanını yenme gibi konularda başarının yolları anlatıldı.

Seminerle ilgili konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Sayglı, "Gençlerimizin bizden en büyük talepleri arasında sınavlara hazırlanacakları sessiz bir ortamdı. Gençlik Merkezimizde bu ortamı gençlerimize hazırladık ve hizmetlerine sunduk. Gençlik Merkezimizde sınavlara hazırlanan gençlerimize yönelik olarak stresi yenme, stresle mücadele etme, sınava hazırlanma yolları gibi çeşitli konularda tarihi ve milli manevi değerlerimizi de katarak güzel bir seminer düzenledik. Seminere konuşmacı olarak katılan hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.