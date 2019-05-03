Kırıkkale'de öğrenme şenlikleri

Kırıkkale'de halk eğitim merkezleri ve okullarca yıl boyunca açılan çeşitli kurslarda ortaya konan eserler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergide öğrenciler dans gösterileri yaptı. Kırıkkale genelindeki Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde kursiyerlerin el emeği göz nuru hazırladıkları eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Şenlik havasında geçen sergide öğrenciler kurduğu orkestrada şarkılar söyledi.

Serginin açılışında konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Bugün hayat boyu öğrenme kapsamında yıl boyunca üretilen elde edilen ürünleri burada bir şenlik havası içerisinde bütün kurumlarımız sergileme imkanı buluyorlar. Böyle şenlik içerisinde baharın coşkusuyla da güzel bir faaliyet olmuş hem de kış boyunca göz nuru akıtılarak elde edilen ürünleri kursiyerlerimiz burada sergiliyorlar. Bu burada kalacak birkaç gün. Kırıkkalelilere burada ziyarete açık olacak şekilde devam edecek. Ben tebrik ediyorum bütün kursiyerlerimizi, hocalarımızı, öğretmenlerimizi ve bu kursta emek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir faaliyet olmuş. Kırıkkalelilerimizin değerlerini tanıtma adına. Bütün kurumlarımız var burada. İnşallah burayı ziyaret edenler hoşça vakit geçirirler” dedi.