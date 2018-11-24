Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde öğretmenler tarafından yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, toplumun şekillenmesinde öğretmenlerin büyük önem taşıdığını belirterek, kendisinin öğrenci iken öğretmenlerini yakından takip ettiğini söyledi. Vali Sezer, programda yaptığı konuşmada, toplumların şekillenmesinde öğretmenlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Sezer, “Devletin tayin ettiği en ücra köydeki çocukları kendi çocuğu bilen, onu sahiplenebilen, onu eğiten, vatanına milletine faydalı bir insan yapmak için çırpınan insanların mesleği muhakkak ki öğretmenliktir. Tarihte toplumların bütün maddi varlığını kaybettiği, şehirleri harabeye çeviren savaşlara rastlarız. Bunun neticesinde bazı toplumların bir daha vücut bulmadığını, tarih sahnesinden silindiğini, bazılarının ise kısa süre içerisinde yeniden bir medeniyet kurmayı başardıklarına şahit oluruz. İşte aradaki fark, eğitimli ve donanımlı insanların varlığı ve çokluğu ile açıklanmaktadır. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı eğiten, onlara sadece bilgi değil, çoğu zaman kişilik veren, kıymetsiz bir hamuru şekillendirip paha biçilmez bir heykel yapan sanatçı gibi onları geleceğe hazırlayan meslek öğretmenlik mesleğidir. Hayat boyu öğretmenlerimizden hep bir şeyler öğrendik. Öğrenci iken öğretmenlerimi izledim. Davranışlarını izledim. Muhakkak her söyledikleri bir nasihat gibi bizim kişiliğimizi oluşturmada, geleceğimize bakışımızı oluşturmada, ufkumuzu açmada birer rehber gibi, birer yıldız gibi yön gösterdiler. Bir vali olarak, bir zamanlar sizlerin öğrencisi olarak minnetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Programda göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Çiftçi ve diğer konuşmacılar ile öğrenciler tarafından yapılan çeşitli etkinlikler ile kent genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program son buldu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.