İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de okul servisleri denetlendi

Kırıkkale’de 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte il salgın denetim merkezi ve polis ekipleri tarafından okul servis araçlarında denetimler yapıldı.

Kırıkkale'de 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte il salgın denetim merkezi ve polis ekipleri tarafından okul servis araçlarında denetimler yapıldı.


Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul servilerinde denetimler gerçekleştirildi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde denetim yapan ekipler, şoförlerin korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi. Araçlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarının da uyulması hususunda da uyarılar yapıldı. Servis şoförlerine, araçlarda oluşturulan oturma listesine göre öğrencilerin koltuklara oturması gerektiği belirtildi.

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